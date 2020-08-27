Жители Пресни протестуют против застройки исторического комплекса заводов «Трехгорная мануфактура» – депутат

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Только что закончилась крупная акция в защиту исторического комплекса заводов Трехгорная мануфактура, которые собираются застроить самым беспощадным образом компания «Ташир». Это комплекс конца 19 начала, начала 20 века будет снесенав связи с планами построить здесь коммерческое жилье, торговые центры, типовые здания. Жители Пресни в первую очередь, — но также приехало много людей из других районов Москвы, — категорически против этих планов, сегодня они собрались, выстроились в символическую живую цепь вдоль этого фасада комплекса, выходящего на набережную. У нас прошла встреча, на которой жители подписали обращение к мэру Москвы, а также поддержали с требованием немедленно отменить планы застройки», — сказал он.

По словам С. Митрохина, на акции присутствовало около 200 жителей Москвы.