Михаил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию

Он намерен принять участие в парламентских выборах, продолжая при этом возглавлять на Украине исполком Национального совета реформ. Об этом сам бывший президент Грузии сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сказала, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-глава государства выполнит свое обещание, так как на родине его ждет тюрьма. Саакашвили находится в розыске. В его отношении было вынесено несколько приговоров.