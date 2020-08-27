Украинская полиция проверяет информацию об обстреле автобуса под Харьковом

На место выехало руководство областного МВД и следователи – сообщает «РИА Новости». Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сказал, что радикалы атаковали автобус общественного движения «Патриоты – За жизнь». Он написал, что есть тяжело раненые. Нескольких человек, по информации депутата похитили.

Кива возложил ответственность за случившееся на действующую власть.