На место выехало руководство областного МВД и следователи – сообщает «РИА Новости». Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сказал, что радикалы атаковали автобус общественного движения «Патриоты – За жизнь». Он написал, что есть тяжело раненые. Нескольких человек, по информации депутата похитили.
Кива возложил ответственность за случившееся на действующую власть.
Украинская полиция проверяет информацию об обстреле автобуса под Харьковом
На место выехало руководство областного МВД и следователи – сообщает «РИА Новости». Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сказал, что радикалы атаковали автобус общественного движения «Патриоты – За жизнь». Он написал, что есть тяжело раненые. Нескольких человек, по информации депутата похитили.