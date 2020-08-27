Госсекретарь США анонсировал восстановление антииранских санкций

Как написал в твиттере Майк Помпео, на прошлой неделе Вашингтон запустил этот процесс, так как Совет безопасности ООН оказался не в состоянии сохранить свою миссию по поддержанию мира.

Ограничительные меры вступят в силу 20 сентября.

Ранее глава внешнеполитического ведомства лично передал в Совбез документы о том, что Тегеран не исполнил свои обязательства в рамках ядерной сделки. Из-за отсутствия консенсуса среди членов Совбеза, председательствующая в СБ ООН Индонезия отказалась предпринимать какие-либо шаги на основании американского запроса.