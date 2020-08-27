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20:03, 27 августа 2020

Еврокомиссар по торговле подал в отставку после участия в запрещенной вечеринке

Фил Хоган сказал, что инцидент вокруг его недавнего визита в Ирландию, вероятно, будет негативно сказываться на его работе в ближайшие месяцы.
Скандал, о котором идет речь, разразился на прошлой неделе. Хоган принял участие в торжестве по случаю юбилея ирландского гольф-клуба. На вечеринке присутствовало порядка 80 человек тогда как власти страны на фоне пандемии запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек.
Вечеринка также стоила должности министру сельского хозяйства Ирландии и вице-спикеру верхней палаты парламента.



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