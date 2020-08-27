Еврокомиссар по торговле подал в отставку после участия в запрещенной вечеринке

Фил Хоган сказал, что инцидент вокруг его недавнего визита в Ирландию, вероятно, будет негативно сказываться на его работе в ближайшие месяцы.

Скандал, о котором идет речь, разразился на прошлой неделе. Хоган принял участие в торжестве по случаю юбилея ирландского гольф-клуба. На вечеринке присутствовало порядка 80 человек тогда как власти страны на фоне пандемии запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек.

Вечеринка также стоила должности министру сельского хозяйства Ирландии и вице-спикеру верхней палаты парламента.