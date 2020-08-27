Москва и Минск договорились о рефинансировании кредита в 1 миллиард долларов

По словам Александра Лукашенко, эти деньги Белоруссия оставит себе, что станет «хорошим подкреплением национальной валюты». Слова президента приводит агентство БелТА. Переговоры о рефинансировании уже сегодня должны были провести главы правительств.

Лукашенко обвинил в попытках дестабилизировать финансовый рынок «внутренних негодяев», и пообещал не допустить обвала национальной валюты.