На акции в центре Минска начались задержания

ОМОН оцепил площадь Независимости, на которую вышли несколько тысяч человек. Как передает агентство ТАСС, в автозаки также попадают журналисты. Сайт tut.by утверждает, что силовики требует не снимать происходящее.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала в эфире «Эха», что протесты в стране не стихают, несмотря на репрессии со стороны властей. По ее словам, люди успокоятся только тогда, когда будут назначены новые честные выборы.

Светлана Тихановская добавила, что западные официальные лица общаются с ней как с лидером, которого выбрало большинство белорусов.