Сборная России не включена в число участников Чемпионата Европы по художественной гимнастике

Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза. Всего в турнире, который пройдет в Киеве в конце ноября, должны принять участие порядка 300 гимнасток из почти 40 стран.

Главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова в интервью газете РБК объяснила, что в условиях пандемии существует риск того, что российская команда рискует не попасть на Украину из-за большого количества перелетов. Кроме того, российская сборная уже попала на Олимпийские игры в полном составе.