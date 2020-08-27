Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

Коллективную жалобу подали 100 кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы», требовавшие отменить постановление Центризбиркома о многодневном голосовании на сентябрьских выборах. Как пишет газета «Коммерсант», суд посчитал, что утвержденный порядок не может быть оспорен без предварительной проверки положений соответствующего закона.
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