Следственный комитет отказался возбуждать дело в связи с травмой журналиста Давида Френкеля

В СК сочли, что журналист сломал руку сам.

Следствию понадобился месяц, чтобы провести проверку по факту инцидента с журналистом портала «Медиазона», и почти столько же, чтобы выдать отказ его защитнице. Сам инцидент, напомним, произошёл 30 июня. Тогда на избирательном участке сотрудник полиции пытался вывести с его территории Френкеля. Он применил силу и в итоге сломал журналисту руку. Однако, по версии следователя, корреспондент сам начал падать на пол и из-за этого получил травму.

Портал «Медиазона» провёл подробный разбор ответа СК и указал на некоторые неточности. В частности, в материалах следователь указывает, что полицейский Дмитриев приехал с коллегами на участок уже после того, как поступило заявление на журналиста. Однако, в материалах дела против Френкеля есть рапорт, в соответствии с которым он был на территории данной комиссии ещё за два часа до инцидента. А на суде полицейский отмечал, что завёл корреспондента за спину, хотя в материалах проверки этого нет. Помимо этого, в постановлении указывается, что ранее Френкеля привлекали к административной ответственности из-за неповиновения сотрудникам полиции. Однако этого протокола не существует.

Отметим, что в разговоре с журналистами «Эха» его защитница Ольга Карачёва пообещала, что данное решение СК они будут оспаривать, однако с учётом сроков первой проверки и задержкой в выдаче отказа о возбуждении уголовного дела, веры в российское правосудие в данном вопросе у них мало.

Полицейского, сломавшего Френкелю руку, не отстраняли от работы даже на время проверки.