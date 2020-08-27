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19:03, 27 августа 2020

Министры иностранных дел ЕС потребовали Россию участвовать в расследовании возможного отравления Алексея Навального

Министры иностранных дел ЕС во время неформальной встречи в Берлине потребовали Россию участвовать в расследовании возможного отравления Алексея Навального.

Глава дипведомства ФРГ Хайко Маас подчеркнул перед началом встречи со своими европейскими коллегами общую позицию стран Евросоюза. «Есть многие, кто подозревает, что российские органы стоят за подобными попытками отравления», — констатировал Маас в интервью телеканалу ZDF. Германский дипломат подчеркнул, что в Москве это оспаривается, и потребовал от России доказательств того, что это не так. Ранее Маас и другие немецкие политики призвали российские власти к сотрудничеству при расследовании происшествия. Однако в настоящий момент согласия не последовало, с сожалением отметил министр иностранных дел ФРГ.

Самым простым для Москвы было бы принять участие в разъяснении причин ухудшения состояния Навального и начать процесс расследования, заявил Маас. Ведь если этого не происходит, остается много открытых вопросов. Поэтому на уровне Евросоюза будет необходимо провести консультации о дальнейших шагах в отношениях с Россией. Ранее немецкие политики потребовали санкций против Москвы.

Россия не может исходить из того, что ее отношения с Германией и Евросоюзом будут развиваться по-прежнему, если ситуация с расследованием останется такой, как в настоящий момент, заявил министр иностранных дел ФРГ.

Накануне немецкое правительство согласилось сотрудничать с российскими властями, а также предоставить всю информацию, доказательства и документы, подтверждающие поставленный диагноз.



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