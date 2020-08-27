В аппарате мэра Москвы оценили ситуацию с возобновлением работы общепита в столице после пандемии как «стабильную»

В аппарате мэра Москвы оценили ситуацию с возобновлением работы предприятий общепита в столице после пандемии как «стабильную» и «понятную». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«По нашим данным, которые мы достаточно жестко отслеживаем, более 85 процентов предприятий открылось и функционирует. То же самое касается и летних веранд. Помимо этого, то, что мы сейчас наблюдаем, есть сейчас тренд некий к открытию новых заведений, новых форматов, которые наши рестораторы пытаются внедрить. Поэтому на мой взгляд, ситуация стабильная, понятная», — сказал он. По словам Немерюка, в столице за 7 месяцев открылись 1587 новых заведений.

Ранее в Российской федерации рестораторов и отельеров заявили, что до 40 процентов российских предприятий общепита не смогли открыться из-за ситуации с пандемией.