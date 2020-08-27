В Вологде в отделе полиции умер задержанный активист

Он участвовал в защите сквера на месте которого собираются строить детский сад – пишет проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Романа Морозова. Сообщается, что у активиста, вероятно, была черепно-мозговая травма. Защитник рассказал, что когда виделся с утра в ОВД со своим клиентом, того трясло, он плохо ориентировался в пространстве. О смерти активиста Морозов узнал перед началом заседания. Умершему вменяли неповиновение сотрудникам полиции.