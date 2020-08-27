В Париже на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом ввели обязательное ношение масок

Ранее правило распространялось только на часть улиц в центре города, теперь же требование касается всей французской столицы – об этом сообщили в мэрии. Телеканал BFM уточняет, что масочный режим начнет действовать уже с завтрашнего утра.

За последние сутки во Франции выявлено почти 5,5 тысяч новых случаев заражения. В общей сложности жертвами эпидемии в стране стали более 30 тысяч человек.