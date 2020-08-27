Координационный Совет белорусской оппозиции счел недопустимой российскую силовую помощь Александру Лукашенко

О том, что в России уже создан резерв силовиков для переброски в соседнее государство в случае необходимости, ранее заявил президент Владимир Путин.

Формирование в России или ином государстве вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, говорится в заявлении Координационного совета. Там напомнили, что президент страны Александр Лукашенко сам неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, в стране проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов, в то время как механизм ОДКБ допускает военную помощь со стороны союзников исключительно в случае вооруженного нападения. В КС также настаивают на том, что только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса, поэтому оппозиция не примет никакой иностранной помощи. О недопустимости внешнего вмешательства во внутренние процессы Белоруссии сегодня говорили главы МИДов двух стран. Правда министр иностранных дел России Сергей Лавров имел в виду иностранные государства, которые, по его словам пытаются дестабилизировать ситуацию. Что касается России, то она готова к союзнической поддержке братского белорусского народа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное вмешательство возможно в случае выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля.