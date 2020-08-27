В Минске перед акцией протеста на площади Свободы были задержаны порядка 20 журналистов

Милиция завела их в автобус для проверки документов – пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента. По его словам, «весь микроавтобус забит прессой». Сейчас задержанных повезли в отделение милиции.

В белорусской столице в эти минуты начинается очередная акция протеста. Уличные волнения в Минске и других городах не прекращаются с тех пор, как Центризбирком назвал действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на президентских выборах.