Коронавирус лишил петербуржцев крестного хода

Мероприятие, которое ежегодно в сентябре перекрывало Невский проспект в этот раз решили не проводить.

Решение об отмене крестного хода приняло духовенство. Как пишет портал Закс.ру, об этом в ходе общения с одним из вице-губернаторов сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. В прошлые годы Крестный ход, который начинался от Казанского собора перекрывал на несколько часов Невский проспект. Верующие шли до площади Александра Невского, где после проходил праздничный концерт. Примечательно, что неоднократно в крестном ходе принимали участие студенты, которые не стеснялись говорить о том, что их в добровольно-принудительном порядке отправляли на Невский. Также ближе к площади собирались и представители бюджетных организаций, которые отчитывались записью в списки или же фотографией перед руководством.

Помимо них, конечно же, были и истинно верующие люди, участники боевых действий на Донбассе и представители движения православного движения «Сорок Сороков». В минувшем году, по официальным данным, в шествии приняли участие 115 тысяч человек. Очевидцы же называли меньшие цифры. В частности, свидетели говорили, что некоторые участники покидали колонну уже в районе «Гостиного двора».

В Петербурге из-за риска распространения коронавируса ранее попали под запрет многие массовые мероприятия, в том числе и детско-юношеские спортивные соревнования. Однако это не помешало провести парад победы, парад ко дню ВМФ и всероссийский марафон «За Бег».