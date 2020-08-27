Представители музыкальной индустрии попросили чиновников снова разрешить концерты

Они утверждают, что это необходимо для отрасли.

В социальных сетях крупных российских концертных агентств почти одновременно появился один и тот же призыв – разрешить им снова полноценно работать. Открытое письмо к Министерству культуры и Роспотребнадзору опубликовали такие компании, как SAV Entertainment, «Мельница», Volkov Pro и другие.

Там сказано, что в стране сложилась несправедливая ситуация, при которой индустрия практически полностью заморожена, в то время как переполнены рестораны, пляжи, дельфинарии и парки. Авторы письма подчеркнули, что в этих условиях чиновники обязаны хотя бы озвучить план по возвращению отрасли к работе. Требования агентств прозвучали на видео с youtube-канала международного музыкального форума Colisium.

«Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас. Иначе концертную индустрию ждет крах! Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест! Вернём концерты!»

Сейчас концерты запрещены в большинстве регионов России. Одним из исключений является Москва. В столице музыкальные мероприятия можно проводить в залах, вместимостью до трёх тысяч человек, если они будут заполнены не более чем наполовину.

Многолюдные выступления музыкантов запретили в середине марта. Они считаются опасными в условиях пандемии коронавируса.