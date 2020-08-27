До 40% ресторанов, кафе и баров в России не смогли открыться из-за ситуации с коронавирусом

Об этом «Российской газете» сказали в Федерации рестораторов и отельеров. По прогнозам, к концу года на грани банкротства могут оказаться до 70% заведений.

Московские представители отрасли в целом успешно преодолели пик эпидемии. Об этом «Эху» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк. «По нашим данным, которые мы достаточно жестко отслеживаем, более 85 процентов предприятий открылось и функционирует. То же самое касается и летних веранд. Помимо этого, то, что мы сейчас наблюдаем, есть сейчас тренд некий к открытию новых заведений, новых форматов, которые наши рестораторы пытаются внедрить. Поэтому на мой взгляд, ситуация стабильная, понятная», — сказал он. По словам Немерюка, в столице за 7 месяцев открылись 1587 новых заведений.



Кафе и рестораны открылись в Москве в июне, однако в заведениях продолжает действовать масочный режим.