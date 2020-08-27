В NBA на фоне проходящих акций против полицейского насилия клубы бойкотируют ближайшие матчи финального раунда сезона

Команды и игроки присоединились к выступающим против расовой и социальной несправедливости в Висконсине. В этом городе проходят протесты из-за стрельбы полицейских в темнокожего мужчину Джейкоба Блэйка.

Матчи первого раунда плей-офф НБА были отложены в связи с отказом ряда команд выходить на площадку на фоне происходящих событий. Главные звезды лиги всерьез намерены не доигрывать сезон и отправиться по домам. Инцидент, ставший причиной новой волны протестов в США, произошел 23 августа. Точные обстоятельства до сих пор остаются неизвестны, однако после семи выстрелов в спину 29-летний мужчина в тяжелом состоянии остается в одной из больниц Милуоки. Он не оказывал сопротивления и был безоружен. Двое полицейских, стрелявшие в Блэйка, отправлены в административный отпуск. Впервые публично о возможном бойкоте игр НБА еще несколько дней назад заявил игрок «Юты» Доновал Митчелл. Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс сказал, что «чернокожие американцы напуганы и общество требует перемен».

Заявление сделали в клубе «Милуоки», осудив чрезмерное применение силы полицейскими и призвав власти Висконсина «вмешаться после месяцев бездействия». Баскетболисты команды не вышли на предматчевую разминку, объявив о бойкоте пятого матча серии раунда плей-офф с «Орландо» в знак протеста. К акции «Милуоки» присоединились «Оклахома», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Портленд». В знак солидарности с баскетболистами популярный телеведущий Кенни Смит покинул эфир популярной программы Inside The NBA на канале TNT. О понимании мотивов бойкота НБА некоторыми клубами заявили и в баскетбольной Евролиге.

В последние месяцы в США общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции как минимум трех темнокожих американцев — Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.