Австралиец, устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО

«Стрелок из (новозеландского города) Крайстчерча приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения», — передает сайт Евроньюз. – В мае прошлого года австралиец Брентон Таррант совершил нападение на две местные мечети, в результате чего погиб 51 человек и около полусотни были ранены. – Нападения побудили власти страны запретить самые опасные виды полуавтоматического оружия. Протоколы социальных сетей по всему миру были изменены после того, как стало известно, что преступник транслировал нападение в режиме онлайн. Как особо отмечает газета Нью Зиланд Хералд, решение суда постановило, что Таррант никогда не выйдет из тюрьмы. Преступник отказался считать себя расистом или ксенофобом, пишет издание: он якобы, цитата, «чувствовал себя изгнанником в обществе и поэтому хотел нанести ему ущерб». При этом 29-летний мужчина признал, что совершил теракт.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло в марте прошлого года, напоминает издание. Тогда СМИ сообщали, что идеи Тарранта об уничтожении мигрантов вдохновили и других преступников, совершивших нападения в других городах мира. Действиям новозеландского преступника помешал один из прихожан мечети, который бросил в него в него первый попавшийся ему под руку предмет, что спасло несколько человеческих жизней, отмечает Вашингтон пост.

Полиция изъяла у стрелка целый арсенал автоматического оружия. Накануне атак он опубликовал в социальных сетях документ, который эксперты сравнили с манифестом норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый расстрел невинных людей 9 лет назад.

Для Новой Зеландии пожизненный приговор Брентону Тарант является первым в истории страны по статье экстремизм и террористическая деятельность.