В Барнауле был сегодня задержан военнослужащий РВСН

Его подозревают в передаче Украине данных, представляющих государственную тайну.

ФСБ показала видео задержания в Барнауле военнослужащего РВСН, передававшего сведения украинской разведке. Он был остановлен на улице после выхода из магазина. Двое сотрудников спецслужбы задержали мужчину и доставили в отдел. Сопротивления он не оказывал. После этого задержанного в Барнаульский гарнизонный военный суд, который принял решение о его аресте. По версии следствия, старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины данные, составляющие гостайну. В настоящий момент военнослужащий находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье Госизмена. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования «Тополь», сейчас их меняют на более современные «Ярсы»

«МБХ медиа» пишет, что задержанный — Сергей Сидорчук 1988 года рождения. В 2012 году он окончил военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове.

ФСБ регулярно сообщает о разоблачении украинских шпионов в России с 2014-го года. За последние годы были представлены данные как минимум о 25 случаях задержания сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов.

Рост числа дел о госизмене не удивляет адвоката Ивана Павлова.

По словам Павлова, если раньше уголовных дел о госизмене в России было примерно три в год, то сейчас уже в пять раз больше.