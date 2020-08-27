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Эксклюзив Эха 18:12, 27 августа 2020

В России сформирован резерв правоохранительных органов, который при необходимости может быть отправлен в Белоруссию

Владимир Путин признал, что в России сформирован резерв правоохранительных органов, который при необходимости может быть отправлен в Белоруссию. Российский президент сослался на просьбу Александра Лукашенко и выразил надежду, что такая просьба не потребуется.

За время масштабных протестов в Белоруссии со стороны Москвы и Минска звучали разные заявления о возможности военной помощи со стороны России.

В середине августа в разгар протестов Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным есть договоренность в рамках ОДКБ об оказании помощи в случае внешней военной угрозы — президент Белоруссии не раз заявлял о вмешательстве иностранных государств в политические процессы в стране, в частности о том, что НАТО наращивают военную мощь у западных границ. Однако в Москве спустя несколько дней заявили, что не видят необходимости в оказании военной помощи властям Белоруссии – пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что договор о коллективной безопасности не обязывает оказывать поддержку в случае внутренних волнений, только в случае нападения извне. Да и такой потребности, по словам Пескова, у Минска нет.

Известно, что на тот момент обращений за помощью из Минска не поступало, об этом заявлял пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Тогда же член Совета Федерации Франц Клинцевич исключил возможность ввода вооруженных сил в соседнюю страну, его слова приводит издание Deutsche Welle. Он подчеркивал, что это невозможно и таким образом вопрос не рассматривается. Однако спустя неделю представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что ему известно об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью, чтобы остановить в стране процессы, спровоцированные вмешательством извне. При этом еще на прошлой неделе стали появляться сообщения о том, что колонна предположительно российской техники направляется к границе Белоруссии.

Лукашенко это отрицает. Он назвал сообщения СМИ фейками и заявил, что ни одного представителя силовых органов из других государств в Белоруссии нет. В Кремле, отвечая на вопрос о колонне грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков ответили, российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать.

Напомним, что в соответствии со Договором о коллективной безопасности внешняя агрессия против одной из стран — участниц организации должна рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Заявление президента Владимира Путина о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов, который может быть отправлен в Белоруссию, обращено в первую очередь к Западу. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Новость о силовом резерве, как и одновременная новость о рефинансировании белорусского долга – это прямая и откровенная заявка на участие Москвы в решении белорусского кризиса. Причем участие на эксклюзивной основе. Обращено это, прежде всего, я думаю, к Европе. Путин сообщает, что он будет принимать решения по всем ключевым вопросам белорусского кризиса, в том числе, если встанет такой вопрос, о повторных выборах президента», – сказал он.

Политолог добавил, что заявление также адресовано белорусскому обществу «в качестве мягкой пока угрозы и для обозначения, на чьей стороне Путин находится». Г.Павловский отметил, что при этом Владимир Путин не стремится открыто вступать в конфликт на стороне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сразу после подведения итогов президентских выборов 9 августа в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Оппозиция не признает официальных результатов голосования, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10 процентов голосов. Второе место, по данным ЦИК Белоруссии, с 10,12 процентов заняла Светлана Тихановская.



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