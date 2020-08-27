На сельских выборах в Красноярском крае всем кандидатам от «Единой России» отказали в регистрации

В пресс-службе Терского сельсовета агентству Интерфакс пояснили, что причиной стала фальсификация избирательных документов. В избиркоме уточнили, что день выдвижения кандидатов уже закончился, и партия власти в выборах участвовать не будет. Из 22-х выдвиженцев «единороссов» была почти половина.