Польша призвала Владимира Путина отказаться от планов силовой поддержки Александра Лукашенко

Так в Варшаве отреагировали на слова российского президента о сформированном резерве из сотрудников правоохранительных органов, готовых вмешаться если «экстремистские элементы в Белоруссии начнут разбой».

Польский премьер Матеуш Моравецкий написал в твиттере, что подобное вмешательство будет расцениваться как враждебный акт, нарушающий международное право и право белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу.