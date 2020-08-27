Мосгорсуд признал законным обыск у журналиста Ивана Сафронова

Жалоба защиты на действия силовиков была оставлена без удовлетворения – об этом сообщает агентство «Интерфакс». Между тем адвокат Иван Павлов настаивает на том, что в суде была оглашена лишь резолютивная часть, поэтому мотив отказа остается неясен.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие считает, что журналист передал чешским спецслужбам секретную информацию, связанную с поставками вооружений. Сам Сафронов обвинение отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.