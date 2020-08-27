Шеф-редактор сайта Forbes Владимир Моторин увольняется после того, как с сайта сняли заметку о дочери Шувалова

Шеф-редактор сайта издания Forbes Владимир Моторин увольняется после того, как с сайта сняли заметку о дочери бывшего вице-премьера, председателя ВЭБ Игоря Шувалова. В материале речь шла о том, что девушка оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя ее балы на ЕГЭ гораздо ниже, чем у других поступивших абитуриентов.

«Такой страницы не существует», — эту надпись видят посетители сайта Forbes вместо заметки о дочери Игоря Шувалова. Шеф-редактор сайта Владимир Моторин в своем заявлении отмечает, что был вынужден снять публикацию по настоянию руководства компании после того, как в пресс-службе Внешэкономбанка, председателем которого является Игорь Шувалов, пригрозили сайту судом. Моторин подчеркнул, что с пониманием относится к решению руководства, но это уже не журналистика, поэтому он уходит с поста, как только ему найдут замену. Журналист подчеркнул, что все факты, изложенные в заметке о дочери Шувалова, были достоверны, к ним не может быть претензий.

Он также отметил, что по-прежнему считает материал общественно значимым, ведь в нем идет речь о том, что абитуриент из богатой семьи известного госменеджера мог несправедливо получить преимущество при поступлении в вуз.

Напомним, что заметка была опубликована после того, как на сайте факультет психологии МГУ вывесили списки зачисленных на бюджет, среди которых оказалась Анастасия Шувалова, хотя на экзаменах она набрала на 100 баллов меньше, чем другие поступившие.

Сайт Forbes опубликовал заметку, не получив ответа на свой запрос в ВЭБ. После запроса в МГУ, информацию о зачислении Шуваловой на бюджет с сайта удалили, а изданию сообщили, что девушка поступила на коммерческой основе.

Сегодня интернет-издание «Медиазона», опубликовавшее новость по материалам «Форбс», сообщило о получении письма от пресс-службы ВЭБ.РФ с просьбой убрать текст с сайта.