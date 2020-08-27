Владимир Путин списал задержание боевиков ЧВК в Белоруссии на акцию спецслужб Украины и США

Эти данные с большой вероятностью достоверны, но спецоперация должна была закончиться иначе. Такое мнение в эфире «Эха» высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон уверен, что украинские спецслужбы должны фиксировать и отлавливать всех причастных к преступлениям против государственности.

33 россиянина были задержаны под Минском в конце июля. В Белоруссии их называют наемниками ЧВК Вагнера, которые планировали устроить массовые беспорядки в преддверии выборов. На позапрошлой неделе все россияне, за исключением одного, имевшего также белорусский паспорт, вернулись на родину.