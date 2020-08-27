Мятежники, организовавшие военный переворот в Мали, по данным местной прессы, освободили президента

Ибрагим Бубакар Кейта этой ночью был доставлен в свою резиденцию, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Переворот произошел в Мали на прошлой неделе. Военные арестовали высшее руководство страны. Позже президент объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежники выпустили заявление, согласно которого управлять Мали во время трехлетнего переходного периода будет специально назначенный глава государства.