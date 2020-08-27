Евросоюз пообещал в ближайшие дни предоставить 2 млн евро пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи сказал, что средства будут распределять через неправительственные организации. Его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее Еврокомиссия также намеревалась выделить 1 миллион евро на развитие гражданского общества в Белоруссии и 50 миллионов – на борьбу с пандемией коронавируса в стране.