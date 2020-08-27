Концертные агентства просят Минкульт и Роспотребнадзор уточнить, когда будут приняты решения о снятии ограничений

Как передает ТАСС, организаторы шоу обратили внимание на то, что при действующем запрете на массовые мероприятия переполнены метро, отели, рестораны и пляжи во многих городах. С 1-го августа в Москве могут работать площадки вместимостью до 3-х тысяч зрителей при условии заполняемости не более 50%.