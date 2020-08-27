Евролига поддержала команды Национальной баскетбольной лиги и игроков, которые решили бойкотировать матчи плей-офф, чтобы обратить внимание на проблемы расизма в США. Ранее игроки «Милуоки» отказались выйти на матч с «Орландо» в связи со инцидентом в Висконсине, где полицейский стрелял в темнокожего.