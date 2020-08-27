Z Архив новостей новости
5 45 6 3690
16:32, 27 августа 2020

Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией Алексея Навального

В ведомстве считают, что данные о совершении преступления в отношении политика отсутствуют и сообщили о желании получить от коллег из Германии сведений и доказательств предварительных диагнозов немецких медиков.

В ведомстве Игоря Краснова не нашли признаков уголовного преступления во время проверки по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов. Проведенную доследственную проверку МВД на транспорте по сибирскому федеральному округу, как пояснил Иванов, следует считать стандартной практикой в случае происшествий с авиапассажирами.

Она не выявила каких-либо свидетельств умышленных преступных действий в отношении Навального, которые позволили бы официальным российским властям квалифицировать происшествие по уголовному закону. Во всяком, случае, по словам Иванова, их нет в настоящее время. В полиции ранее отчитались о проведенных осмотрах мест по пути следования Навального, изъятии более сотни предметов, проведенных биологических и химических экспертизах и анализе записей с камер видеонаблюдения. Иванов сообщил, что прокуратура направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки. По его словам, немецкие коллеги подтвердили его получение и сообщили о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами.

В Кремле ранее заявляли, что повод для расследования появится, если будет установлено вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 280 6 13684 25.08
Новости

В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Эллиот…

5 71 6 5197
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 253 6 37272 26.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 140 6 21221 24.08
8читать ;смотреть
Новости

Омские медики ответили открытым письмом на критику в адрес врачей, лечивших политика Алексея Навального Ранее по настоянию родственников оппозиционера перевезли в клинику в Берлине…

5 33 6 6968
Блоги

Главврач омской больницы Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя…

5 66 6 11110 21.08
Новости

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть отправлен в Белоруссию Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Александра Лукашенко…

5 45 6 7637
Блоги

+ Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» «Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы против транспортировки», — подчеркнул Мураховский…

5 120 6 21108 21.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..

5 116 6 21083 11:32
Новости

Путин назвал задержание группы россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США Глава государства подчеркнул, что это «достоверно известно»...

5 63 6 11740
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 62 6 11728 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 121 6 23212 25.08
Новости

МВД сообщает о начале доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального Полицейские уже осмотрели гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения…

5 53 6 10256
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 168 6 32634 25.08
Новости

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии Два источника в американской администрации уточняют, что речь не идет о перестрелке…

5 44 6 24289
Новости

Путин объявил, что по просьбе Лукашенко создал резерв правоохранительных органов для Белоруссии Он не будет задействован, «пока не будет разгула экстремизма…

5 111 6 23242

Популярное за неделю

Новости

Путин объявил, что по просьбе Лукашенко создал резерв правоохранительных органов для Белоруссии Он не будет задействован, «пока не будет разгула экстремизма…

5 105 6 21071
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Это, конечно, грандиозный удар по политической системе Российской Федерации, по всем. Потому что Алексей являлся уже такой отдельной силой в политическом пространстве России. Поэтому это, конечно, удар по всей системе. Но бенефициарии всегда найдутся…

5 115 6 124231 20.08
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
5 35 6 10426 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 205 6 339144 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 77 6 124345 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8706531
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4610494

Сегодня в эфире