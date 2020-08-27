Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией Алексея Навального

В ведомстве считают, что данные о совершении преступления в отношении политика отсутствуют и сообщили о желании получить от коллег из Германии сведений и доказательств предварительных диагнозов немецких медиков.

В ведомстве Игоря Краснова не нашли признаков уголовного преступления во время проверки по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов. Проведенную доследственную проверку МВД на транспорте по сибирскому федеральному округу, как пояснил Иванов, следует считать стандартной практикой в случае происшествий с авиапассажирами.

Она не выявила каких-либо свидетельств умышленных преступных действий в отношении Навального, которые позволили бы официальным российским властям квалифицировать происшествие по уголовному закону. Во всяком, случае, по словам Иванова, их нет в настоящее время. В полиции ранее отчитались о проведенных осмотрах мест по пути следования Навального, изъятии более сотни предметов, проведенных биологических и химических экспертизах и анализе записей с камер видеонаблюдения. Иванов сообщил, что прокуратура направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки. По его словам, немецкие коллеги подтвердили его получение и сообщили о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами.

В Кремле ранее заявляли, что повод для расследования появится, если будет установлено вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.