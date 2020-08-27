Владимир Путин уверен, что власти Белоруссии должны считаться с уличными протестами

Сегодня он сказал, что на акции надо реагировать. Российский президент отметил, что в Москве надеются на мирное решение конфликта в соседней стране. При этом он признал, что Москва сформировала резерв правоохранительных органов, которые в случае необходимости могут отправиться в Белоруссию.
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Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
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