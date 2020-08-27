Владимир Путин уверен, что власти Белоруссии должны считаться с уличными протестами

Сегодня он сказал, что на акции надо реагировать. Российский президент отметил, что в Москве надеются на мирное решение конфликта в соседней стране. При этом он признал, что Москва сформировала резерв правоохранительных органов, которые в случае необходимости могут отправиться в Белоруссию.