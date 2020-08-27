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15:05, 27 августа 2020

Генпрокуратура России направила Германии запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального

Генеральная прокуратура России направила Германии запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление надзорного ведомства. Там отмечают, что Берлин готов сотрудничать с Россией. При этом Генпрокуратура подчеркивает, что свидетельств о преступных действиях, совершенных в отношении российского оппозиционного политика пока нет. Ранее МВД сообщило, что проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального.

Напомним, немецкие врачи считают, что политик был отравлен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что правоохранительные органы России поступают так, как должны в этой ситуации.

Отметим, что никаких новостей о состоянии Алексея Навального пока нет.



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