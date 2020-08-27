В Москве за последние две недели оштрафовали на 200 млн магазины и кафе, которые нарушили антикоронавирусные нормы

Власти Москвы за последние две недели оштрафовали на 200 миллионов рублей магазины и кафе, которые нарушили антикоронавирусные нормы. С мая выписано предписаний в общей сложности на 650 миллионов, — сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Закрыты более 30-ти предприятий.