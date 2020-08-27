Песков отказался отвечать, звучало ли имя Навального в разговоре Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался уточнять, произносил ли Владимир Путин имя оппозиционного политика Алексея Навального в ходе разговора с премьером-министром Италии Джузеппе Конте.

На соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», Дмитрий Песков ответил: «Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что мы обычно не раскрываем детали разговоров за пределами того, что мы сообщаем».

Ранее пресс-служба Кремля на сайте разместила стенограмму телефонного разговора президента России В.Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, где упоминалась ситуация, связанная с А.Навальным. В стенограмме на сайте Кремля впервые назвали имя Навального — до этого его фамилия называлась лишь в вопросах журналистов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Д.Песков, отвечая на вопрос о том, почему, комментируя ситуацию с А.Навальным, не называет его по имени, объяснил: «он — пациент, так мы его и называем».