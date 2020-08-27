В Кремле не стали комментировать заявление министерства иностранных дел ФРГ о деле с Навальным

В Кремле не стали комментировать заявление МИДа ФРГ о том, что Берлин ждет от Москвы полноценного и прозрачного расследования обстоятельств того, что произошло с оппозиционером Алексеем Навальным. Отвечая на этот вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» в рамках брифинга для журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал: «Нет, я не буду это комментировать. Давайте все-таки на заявление МИДа ФРГ будет реагировать наше министерство иностранных дел», — сказал он.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.