Из-за коронавируса в Германии, как сообщают местные СМИ, до конца года запретят крупные мероприятия

Как ожидается, сегодня Ангела Меркель проведет встречу с руководителями шестнадцати федеральных земель, на которой будет обсуждаться этот вопрос. Есть сведения, что она предложит ввести единый для всех регионов штраф минимум в 50 евро за отсутствие защитной маски.

В Германии сейчас фиксируются те же темпа заражения коронавирусом, как в мае.