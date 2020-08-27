Есть пострадавшие.

Около 30 человек с болгарками рано утром перелезли через забор диппредставительства в центре города, выломали в здании двери, разбили стекла и попытались схватить временного поверенного в делах Ливии. Охране в ходе рукопашной схватки удалось отбить его и других сотрудников посольства, при этом дипломат получил травмы. Для предотвращения штурма на место приехал Минский ОМОН, но, как сообщают местные СМИ, белорусские власти решили не вмешиваться в конфликт и уехали. Сейчас из посольства передают, что захватчики остаются на его территории и требуют немедленно покинуть здание, угрожая повторным штурмом. По словам дипломатов, попытка захвата саящана с гражданской войной в Ливии, захватом якобы руководил бывший военный атташе, который поддерживает Правительство национального согласия а Триполи. А то время как в Минском посольстве находится представитель противоборствубщей стороны из Бенгази. Большинстао участников штурма говорили на русском языке.

Первая попытка штурма ливийского посольства была совершена в Минске месяц назад. После этого дипломаты наняли охрану из России.