В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть отправлен в Белоруссию

Владимир Путин признал, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости может быть отправлен в Белоруссию. Он сообщил, что это было сделано по просьбе Александра Лукашенко. Как отметил Путин, пока необходимости отправки российских силовиков в соседнюю страну нет.