Владимир Путин назвал задержание группы россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США. Он считает, что это достоверно известно. Путин уверен, что задержанных «втемную» использовали для раскачивания ситуации перед выборами. Также российский президент признал, что Москва готова помочь Минску в правоохранительной сфере. Путин надеется, что все вопросы в Белоруссии будут решаться мирным путем.