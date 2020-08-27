Путин: Падение ВВП РФ в 2020 г. составит в районе 5-6%

Падение ВВП РФ в 2020 г. составит в районе 5-6%. Это сообщил Владимир Путин. Экономика России пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства, уверен президент. Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, позволит выполнять социальные обязательства, отметил Путин. Пик проблем, по его словам, в экономике пройден.