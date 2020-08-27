После подтопления в здании Новой Третьяковки несколько картин находятся под наблюдением специалистов

Залы, в которых они выставлялись, откроются только на следующей неделе.

Многие произведения искусства уже демонтировали из пострадавших от ливня помещений. Как объявила заместитель гендиректора галереи Татьяна Мрдуляш, они все находятся в сохранности и каких-либо изменений у них не наблюдается. Тем не менее, десять картин всё же поместили под наблюдение хранителей и реставраторов. Представитель руководства Третьяковки заверила, что таким образом там поступили только в качестве «меры перестраховки».

Мрдуляш также добавила, что освободить залы от картин понадобилось в том числе и потому, что из-за подтопления там изменился микроклимат, а это может сказаться на состоянии картин в будущем.

Сразу несколько помещений новой Третьяковки затопило вчера после сильной грозы. Телеграмм-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой заметно, как вода в помещении льется с потолка, а на полу образовались большие лужи. В администрации галереи объявили, что это произошло потому что ливневая канализация здания износилась и не выдержала сильной нагрузки. Починить её должны будут уже сегодня вечером.

Несмотря на аварию, большинство выставочных залов продолжают работать. От воды пострадали несколько помещений постоянной экспозиции, а также две выставки – «Ненавсегда», посвященная брежневской эпохе, и «Шедевры из Казани». Они снова должны открыться для посетителей только 1-ого сентября.

Общий ущерб от прорыва канализации еще не установлен.