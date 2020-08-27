ФСБ объявила о задержании в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения

Он подозревается в передаче секретных сведений украинской разведке. Центр общественных связей обнародовал видео задержания. Это произошло на улице. Офицер был в форме, сопротивления он не оказывал. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Рост дел о госизмене или шпионаже связан с политической позицией России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Иван Павлов. «Рост количества таких дел стал заметен в 2015 году. Если до 2015 года количество приговоров по таким делам был примерно 3 в год, то в 2015 было 15. Мы связываем это с такой непростой внешнеполитической ситуацией, которая есть в России, когда кругом враги, надо искать теперь и внутренних врагов», — сказал он. По мнению И.Павлова, существующая статья УК РФ 275 о государственной измене, как раз является той «нормой, которая может идентифицировать этих внутренних врагов». «Вот спецслужбы, наверное, пытаются наращивать количество таких дел, если учесть, что существует «палочная система», которая действует, в том числе и в ФСБ, искусственно подтягивая людей, абсолютно посторонних от государственной безопасности, плодя тем самым государственных изменников и шпионов», — пояснил адвокат. Сам адвокат Иван Павлов на данный момент ведет дело журналиста, ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого следствие считает, что он в 2017 году передал представителю чешской спецслужбы секретную информацию, конечным получателем которой были США.