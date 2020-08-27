МВД проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального

Проверка инициирована прокуратурой, но никакого дела пока так и не заведено.

Обстоятельства случившегося с Алексеем Навальным еще неделю назад в рамках доследственной процедуры изучает Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники осмотрели гостиничный номер в Томске, в котором останавливался Навальный, места по маршруту его передвижения, изъяли более 100 предметов, которые «могут иметь доказательное значение» и проанализировали системы видеонаблюдения. Кроме того, на данный момент проводится более 20 различных криминалистических исследований, в том числе медицинские, биологические и физико-химические. Они пока не выявили следов сильнодействующих или наркотических веществ, которые могли стать причиной госпиталтизации политика. В берлинской клинике «Шарите», куда Навального эвакуировали из Омска спустя двое суток после госпитализации, ранее сообщили – причиной состояния политика является отравление или интоксикация веществом из группы активных ингибиторов холинэстеразы. Он находился в коме, а медики оценивали положение как стабильно тяжелое. Соратники Алексея Навального ранее подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

В Кремле ранее заявили, что повод для расследования появится, если будет установлено вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал доследственную проверку обычным мероприятием. Песков подчеркнул, что позиция Кремля не изменилась. Причины нынешнего состояния Навального до сих пор неясны.

Между тем, немецкие специалисты не исключают, что Навального пытались отравить веществом «Новичок». Об этом говорится в совместном расследовании еженедельника Der Spiegel и группы Bellingcat. Немецкий журнал проводит параллель между отравлением российского оппозиционера и покушением на убийство болгарина Емельяна Гербева, а также попыткой отравить Скрипалей. – Незадолго до покушения на гражданина Болгарии один из нескольких подозреваемых сотрудников российского ГРУ приезжал в эту страну. Кроме этого, жрналисты Bellingcat и Шпигель обнаружили другие связи между этими покушениями на убийство и, в общей сложности, восемью задействованными в операции агентами военной разведки России, говорится в статье немецкого издания. – Медики из клиники Шарите связались со своими болгарскими коллегами, что объяснимо и одновременно свидетельствует о том, что в отравлениях было использовано одно и то же вещество или его аналоги. Отравление органофосфатами косвенно подтверждается и тем, что медики в Омске изначально заявляли об опасности яда, в том числе, для окружающих (перевод сайта Инопресса). Примеры Великобритании и Болгарии также показывают, что данные отравляющие вещества попадают в организм человека не только с жидкостями, но и путем вдыхания и контакта с кожей.

Официальный представитель клиники «Шарите» Мануэла Зингль отказалась комментировать публикацию «Шпигеля». Она назвала выводы авторов расследования предположением и спекуляциями. Т

Тем временем, пока нет новой информации о состоянии Навального, — сообщил в эфире «Эха Москвы» корреспондент RTVI в Берлине Константин Гольденцвайг.

Немецкие власти вновь заявили, что ждут от Москвы полноценного и прозрачного расследования обстоятельств произошедшего с Навальным. В противном случае России будет невозможно снять обвинения на свой счет, — предупредил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.