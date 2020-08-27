Жерар Депардье намерен открыть в Новосибирске свой первый в России ресторан

Французский актер Жерар Депардье, как сообщил его юрист, намерен открыть в Новосибирске свой первый в России ресторан. По данным ТАСС, это произойдет уже в ближайшее время. В мае Депардье попал в список индивидуальных предпринимателей, которые получат господдержку из-за пандемии.