Часть залов новой Третьяковки из-за подтопления будет закрыта до вторника

Около 10-ти картин сейчас находятся под наблюдением специалистов в качестве меры перестраховки. Как сообщила заместитель гендиректора галереи Татьяна Мрдуляш, из-за протечки изменился микроклимат в помещениях. В галерее говорят, что причиной инцидента стал прорыв изношенной ливневой канализации.