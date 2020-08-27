Бывшие преподаватели Высшей школы экономики объявили о создании независимого Свободного университета

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, как пишет «Новая газета», объявили о создании независимого Свободного университета. Они описывают его как независимый образовательный проект, в рамках которого преподаватели будут избавлены от административного давления и цензуры. Среди создателей Свободного университета Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и Елена Лукьянова.