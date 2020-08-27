Берлин ждет от Москвы полноценного и прозрачного расследования случившегося с Навальным

Берлин ждет от Москвы полноценного и прозрачного расследования случившегося с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИДа Германии Хайко Маас. По его словам, в противном случае России будет невозможно доказать, что отравления не было. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС на открывшейся сегодня встрече обсудят отношения с Россией на фоне инцидента с Навальным.

Напомним, МВД России сегодня сообщило, что проводит проверку в связи с госпитализацией политика.